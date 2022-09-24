عروض عسكرية بحرية ضمن احتفالات حرس الحدود باليوم الوطني بجازان

أقامت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، عرضاً بحرياً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار".
حضر العروض قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد بحري عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، نيابة عن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري.
وتضمنت فعاليات الاحتفال عرضاً بحرياً بسفن وزوارق ودبابات بحرية، ومسيرة لعربات ومدرعات حرس الحدود، والقطاعات الأمنية المشاركة، التي نالت استحسان الحضور.
وفي ختام الاحتفال تمّ تكريم أبناء الشهداء وأُخذت الصور التذكارية لهم، عرفاناً بما قدّمه آباؤهم -رحمهم الله-.