قبل العيد.. "شريطية" المزايدات وخروج صغار المربين يرفعان أسعار الأضاحي

رصدت "سبق" في جولة لها على سوق المواشي جنوب الرياض، ارتفاع أسعار الأضاحي تزامناً مع قرب عيد الأضحى، والذي لم يتبق منه سوى أسابيع قليلة، وهو أمر يتكرر كل عام نتيجة للطلب الكبير على عمليات الشراء فيما أرجع مواطنون أسباب ذلك إلى المضاربين أو ما يطلق عليهم "الشريطية"، الذين يستحوذون على المعروض، ومن ثم يعرضونه مجدداً للتكسب بأسعار أعلى، وهكذا إلى أن تصل إلى أسعار وصفت بأنها "مبالغ فيها".