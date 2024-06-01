قبل العيد.. "شريطية" المزايدات وخروج صغار المربين يرفعان أسعار الأضاحي

رصدت "سبق" في جولة لها على سوق المواشي جنوب الرياض، ارتفاع أسعار الأضاحي تزامناً مع قرب عيد الأضحى، والذي لم يتبق منه سوى أسابيع قليلة، وهو أمر يتكرر كل عام نتيجة للطلب الكبير على عمليات الشراء فيما أرجع مواطنون أسباب ذلك إلى المضاربين أو ما يطلق عليهم "الشريطية"، الذين يستحوذون على المعروض، ومن ثم يعرضونه مجدداً للتكسب بأسعار أعلى، وهكذا إلى أن تصل إلى أسعار وصفت بأنها "مبالغ فيها".
وقال متعاملون في السوق إن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مؤخراً حتى قبل عيد الفطر، هو خروج بعض صغار المربين الذين كان يستفيد منهم السوق بشكل كبير في وفرة المعروض، بسبب التكاليف التشغيلية بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بجانب أسباب أخرى، منها المواسم ورمضان والأعياد والإجازات، والتي تزيد فيها المناسبات والطلب على الشراء.
ورصدت "سبق" في جولتها الأسعار، حيث تراوحت للطيب ذات الأحجام الكبيرة، وبعض الأحجام المتوسطة ما بين 2000 - 2500، بينما لاتزال بعض الأنواع من الأحجام الصغيرة دون الـ1800 ريال، وتصل إلى 1600.
وبين بعض من التقتهم "سبق" أن الكثير في الفترة الحالية يلجأ إلى الاحتفاظ بما عنده من مواش معدة للأضاحي؛ كون الأسعار ستكون قرب العيد أعلى من الفترة الحالية، وهو ما قد يخلق نقصًا في المعروض.
وأوضحوا أن التكاليف التشغيلية تسببت أيضاً في إحداث موجة الارتفاع، حيث قفزت أسعار الشعير في فترات سابقة حتى لامست الـ80 ريالاً قبل أن تتراجع بشكل طفيف، وهو أمر مؤثر يرفع معه التكاليف على المربين، مما دفع بالصغار منهم لمغادرة السوق.
وتلخصت أهم أسباب ارتفاع الأسعار في ارتفاع التكاليف تزامنًا مع ارتفاع أسعار الشعير وخروج صغار المربين وهيمنة الشريطية واحتكارهم للسوق.
وقال المهتم بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، في وقت سابق لـ"سبق": "لا شك أنه يوجد ارتفاع في أسعار المواشي بزيادة 30% عن العام الماضي، والارتفاع نشاهده في كل أنواع السلع، وبعضها وصلت نسبة الارتفاع إلى 100%، ولكن نشاهد التركيز على أسعار المواشي فقط".
وأضاف: "نريد حلولاً تخدم الجميع، ومن أهمها تخفيض أسعار الأعلاف، وأهمها الشعير الذي وصل سعره إلى 73 ريالاً للكيس وزن 50 كيلوجراماً، بعد نزوله إلى 60 ريالاً من 86 ريالاً، وكذلك نتمنى السماح باستيراد الشعير للأفراد دون شروط تعجيزية، مع السماح بزراعته".
وأكد "الهفتاء" أهمية تنفيذ قرار منع ذبح الإناث من المواشي بالشكل الصحيح، وألا يكون قراراً دون تنفيذ، وزيادة دعم مربي المواشي المالي الشهري، مؤكدة أن هذه النقاط سوف تسهم في تخفيض أسعار المواشي وزيادة الإنتاج المحلي من المواشي والأعلاف.