المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين

شاركت المملكة اليوم في أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي في المنامة، والذي تترأس دورته الحالية مملكة البحرين، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء الـ 16 في منظمة التعاون الرقمي، والأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين.