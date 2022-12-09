قادرة على إشعال حماس العرب.. ما العبارة التي ختم بها ولي العهد القمة العربية-الصينية؟

أشعل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حماس المغردين، وذلك بعبارته الختامية للقمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية.
وقال ولي العهد في ختام القمة: "نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم"، قبل أن يعلن اختتام القمة، ويرفع الجلسة.
ولاقت عبارة ولي العهد استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فكتب الإعلامي محمد الحموان مُعلِّقًا: "كلمات ورسالة واضحة للعالم أجمع. العرب هم أصحاب الحضارة، وبقيادة وحكمة أميرنا محمد بن سلمان -حفظه الله- سيقود العرب للنهوض مرة أخرى بنهضة وتقدم لا مثيل له بمشيئة الله".
واعتبر زياد الحربي كلمة ولي العهد حافزًا لكل العرب، وقال: "رسالة تُذكِّر العالم أن العرب أصحاب حضارة عريقة وأمجاد عظيمة، بنوها قديمًا بالتقدم والنهضة، وأنهم سوف يعودون لاستكمال ذلك التفوق والرقي. رسالة قوية ومحفزة لكل الأمة العربية".