قادرة على إشعال حماس العرب.. ما العبارة التي ختم بها ولي العهد القمة العربية-الصينية؟

وقال ولي العهد في ختام القمة: "نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم"، قبل أن يعلن اختتام القمة، ويرفع الجلسة.