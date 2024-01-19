شاهد.. روضة "السبلة" في الزلفي تتوشّح بلوحات جمالية ساحرة تُزينها الزهور والورود
توشّحت روضة "السبلة" في الزلفي بأكثر من "١٥٠" نباتًا بريًّا، وتزينت بالزهور والورد؛ حيث تشكلت لوحات جمالية طبيعية، وسط اهتمام بحمايتها من دخول المركبات والحيوانات، وأصبحت الروضة تجمع ما بين روعة الروض الفواحة وجمال الكثبان الرملية.
وتقع روضة السبلة شمال شرقي الزلفي، وتبعد عن المحافظة مسافة 15كم، وتقع على طريق الزلفي - الأرطاوية، ويصبّ فيها عدد من الأودية والشعاب؛ أشهرها وادي مرخ ووادي النوم.
وتمتاز روضة السبلة بكثرة النباتات وتنوّعها؛ حيث رصد أحد الباحثين أكثر من "١٥٠" نوعًا من النباتات في روضة السبلة، ومن أشهر النباتات التي تزيّن الروضة: النفل، والخزامى، والبابونج، والحنوة، والحوذان، والأقحوان "القحويان"، والقرقاص، والخباز، والجرجير، والسليح، والكحيل، واليهق، والرشاد، وأنواع أخرى كثيرة.
وينتشر في الروضة عدد من الأشجار والشجيرات؛ أهمها: الطلح، والعشر، والسدر، والعوشز، والشبرم؛ مما يجعلها مقصد المتنزهين وهواة البر.
ووثّق المصور خالد الحنتمي، بالفيديو والصور، روعة الروضة واللوحات الجمالية التي شكّلتها الأزهار الملونة والنباتات المتنوعة والخضرة التي امتدّت على مد البصر.