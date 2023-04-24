في زمن قياسي.. جمعية منقذ للتوعية تعثر على مفقودي وادي الدواسر ورنيه

وأضاف: الخروج إلى أي موقع في البرية، سواءً كان قريبًا أو بعيدًا يستلزم أن يكون الشخص مستعداً لكل الاحتمالات، وأن تكون بحوزته كافة المستلزمات البرية والتجهيزات المهمة من غذاء وماء مع إبلاغ الأقارب بالموقع الذي يرغب في الذهاب إليه ليتسنى لفرق البحث والإنقاذ العثور عليه سريعًا قبل نفاد ما لديه من مواد غذائية وماء.