في زمن قياسي.. جمعية منقذ للتوعية تعثر على مفقودي وادي الدواسر ورنيه
نجحت جمعية منقذ للتوعية والإنقاذ في العثور على مفقودي وادي الدواسر ورنيه، وذلك خلال زمن قياسي.
وفي التفاصيل، تلقت جمعية منقذ للتوعية والإنقاذ بلاغًا في تمام الساعة 4 فجرًا من يوم الخميس الماضي، بخصوص شابين خرجا عبر طريق صحراوي بين وادي الدواسر ورنيه.
وتم تمرير البلاغ لفريق جمعية منقذ، حيث تقر ر إعداد 18 مركبة مجهزة وطائرتين شراعيتين للانطلاق إلى منطقة البحث.
وبعد مضي 3 ساعات على بدء عملية البحث تم العثور عليها.
من ناحيته، قال رئيس جمعية منقذ للتوعية والإنقاذ، الكابتن ناصر بن فياض الودعاني: من أسباب نجاح مهمة البحث الإسراع في الإبلاغ عن المفقودين وجاهزية الجمعية والانطلاق بشكل سريع.
وأضاف: الخروج إلى أي موقع في البرية، سواءً كان قريبًا أو بعيدًا يستلزم أن يكون الشخص مستعداً لكل الاحتمالات، وأن تكون بحوزته كافة المستلزمات البرية والتجهيزات المهمة من غذاء وماء مع إبلاغ الأقارب بالموقع الذي يرغب في الذهاب إليه ليتسنى لفرق البحث والإنقاذ العثور عليه سريعًا قبل نفاد ما لديه من مواد غذائية وماء.
وأردف: هناك مواقع شديدة الوعورة لا يجب الذهاب إليها إلا لمجموعات لديها كافة الاستعدادات الإنقاذية الضرورية.
جدير بالذكر أن جمعية منقذ جمعية مصرحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 5018 وتحت إشراف وزارة الداخلية وتقدم خدماتها الجليلة لكافة مناطق مملكتنا الغالية.