فروقات تُمَيزه عن القديم.. فرص استثمارية بمطار جازان الدولي الجديد

واستعرضت الورشة العديد من الفروقات بين المطار الحالي والمطار الجديد الذي يقع على مقربة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو، وعلى مساحة 50.134.155 م2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 6.3 ملايين مسافر سنويًّا، كمرحلة أولى، ويتكون من 39 مبنى قابلًا للتوسع مستقبلًا؛ في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويًّا، وخدم 8.2 ملايين مسافر في عام 2019 فوق الطاقة الاستيعابية.