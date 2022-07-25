فروقات تُمَيزه عن القديم.. فرص استثمارية بمطار جازان الدولي الجديد

نظّمت غرفة جازان، بالتعاون مع شركة تجمع مطارات، اليوم، ورشة عمل تعريفية عن "الفرص الاستثمارية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد بجازان"؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة بمدينة جازان.
واستعرضت الورشة العديد من الفروقات بين المطار الحالي والمطار الجديد الذي يقع على مقربة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو، وعلى مساحة 50.134.155 م2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 6.3 ملايين مسافر سنويًّا، كمرحلة أولى، ويتكون من 39 مبنى قابلًا للتوسع مستقبلًا؛ في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويًّا، وخدم 8.2 ملايين مسافر في عام 2019 فوق الطاقة الاستيعابية.
وتناولت الورشة الوضع التجاري المستقبلي وفرص العمل التسويقية، ونهج التسويق في إدارة العمليات التجارية وتطوير الأعمال.