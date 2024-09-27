رحلة ممتدة لولي العهد في العمل الخيري تتوج بمؤسسة الرياض غير الربحية

وبين "الشمراني" أننا "اليوم بحاجة ماسة لترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي بطرق مختلفة وتعزيز قيمه، وما هذه المؤسسة إلا خطوةً رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي، لا سيما وأن مقرها الرياض، والتي تعد اليوم من أكبر المدن كثافة سكانية وطبيعتها الجغرافية الغنية بالأودية، ما يجعل المشاريع البحثية التي ستقدمها مؤسسة الرياض غير الربحية ذات أثر كبير على التنمية الاجتماعية، بتمكين جميع فئات المجتمع من الانخراط في العمل الاجتماعي، مما يعزز الترابط والحفاظ على هوية المجتمع".