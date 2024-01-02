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"بلدية بن هشبل" تجري السحب لمنح 1088 مستفيداً من ذوي الشهداء والمصابين بحرب سوريا والأردن
دعتهم لزيارة موقع البلدية والاستعلام عن أسمائهم
أجرت بلدية وادي بن هشبل، ممثلة بإدارة المنح، اليوم، سحب القرعة الإلكترونية لمنح ذوي الشهداء -رحمهم الله- والمصابين والمشاركين في حرب سوريا والأردن، حيث كان عدد المستفيدين 1088 مستفيداً.
جرى السحب في مركز وادي بن هشبل، بحضور رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، واللجنة المشكلة من أمانة منطقة عسير والبلدية.
ودعت البلدية جميع المستفيدين الذين تم منحهم أراضي إلى زيارة موقع البلدية والاستعلام عن أسمائهم.