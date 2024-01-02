"بلدية بن هشبل" تجري السحب لمنح 1088 مستفيداً من ذوي الشهداء والمصابين بحرب سوريا والأردن
محليات

"بلدية بن هشبل" تجري السحب لمنح 1088 مستفيداً من ذوي الشهداء والمصابين بحرب سوريا والأردن

دعتهم لزيارة موقع البلدية والاستعلام عن أسمائهم

أجرت بلدية وادي بن هشبل، ممثلة بإدارة المنح، اليوم، سحب القرعة الإلكترونية لمنح ذوي الشهداء -رحمهم الله- والمصابين والمشاركين في حرب سوريا والأردن، حيث كان عدد المستفيدين 1088 مستفيداً.

جرى السحب في مركز وادي بن هشبل، بحضور رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، واللجنة المشكلة من أمانة منطقة عسير والبلدية.

ودعت البلدية جميع المستفيدين الذين تم منحهم أراضي إلى زيارة موقع البلدية والاستعلام عن أسمائهم.

أمانة عسير
خدمة القرعة الإلكترونية
بلدية وادي بن هشبل
ذوي الشهداء ومصابي الحرب

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