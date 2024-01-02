"بلدية بن هشبل" تجري السحب لمنح 1088 مستفيداً من ذوي الشهداء والمصابين بحرب سوريا والأردن

أجرت بلدية وادي بن هشبل، ممثلة بإدارة المنح، اليوم، سحب القرعة الإلكترونية لمنح ذوي الشهداء -رحمهم الله- والمصابين والمشاركين في حرب سوريا والأردن، حيث كان عدد المستفيدين 1088 مستفيداً.