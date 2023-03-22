انطلاق تشغيل مشروع "النقل الترددي" و"النقل العام" في المدينة المنورة

وحددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع "حافلات المدينة" خلال شهر رمضان 1444هـ عبر مسارات محددة تغطي أرجاء المدينة المنورة وتشمل الخدمة خمسة مسارات، تتضمن مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي وتشمل 3 محطات تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة على امتداد المسار، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز – المسجد النبوي وتشمل محطتين تقدم الخدمة على مدار اليوم، ومسار جامعة طيبة – العالية ويشمل 34 محطة وتعمل بدءاً من الساعة الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، ومسار الميقات – الخالدية ويتضمن 38 محطة تعمل لمدة 12 ساعة بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، ومسار القصواء – سيد الشهداء ويتضمن 21 محطة لمدة 12 ساعة ما بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.