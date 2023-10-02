"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء. وتشهد رياحًا شديدة على البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وأمطارًا خفيفة على أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.