"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء. وتشهد رياحًا شديدة على البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وأمطارًا خفيفة على أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة خليص والقنفذة والليث والجموم والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.