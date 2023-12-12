الصندوق الثقافي يُطلق "خدمة الاستشارات" لرفع مستوى الكفاءات الإدارية والمالية والفنية

أعلن الصندوقُ الثقافي، اليوم، إطلاقَ أولى خدماته غير المالية؛ وهي خدمة الاستشارات المُتخصصة التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، ورواد الأعمال والأفراد العاملين في القطاع الثقافي؛ لتوفير الدعم اللازم لهم في تأسيس وتنمية مشاريعهم الثقافية، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءات الإدارية والمالية والفنّيّة التي ستسهم في تعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على إدارة مشاريعهم بنجاح، وتحسين فرص قبولهم في الحصول على التمويل من الجهات المعنية.