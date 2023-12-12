الصندوق الثقافي يُطلق "خدمة الاستشارات" لرفع مستوى الكفاءات الإدارية والمالية والفنية

أعلن الصندوقُ الثقافي، اليوم، إطلاقَ أولى خدماته غير المالية؛ وهي خدمة الاستشارات المُتخصصة التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، ورواد الأعمال والأفراد العاملين في القطاع الثقافي؛ لتوفير الدعم اللازم لهم في تأسيس وتنمية مشاريعهم الثقافية، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءات الإدارية والمالية والفنّيّة التي ستسهم في تعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على إدارة مشاريعهم بنجاح، وتحسين فرص قبولهم في الحصول على التمويل من الجهات المعنية.
ويقدّم الصندوقُ الثقافي خدمةَ الاستشارات المتخصّصة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وتهدف هذه الشراكة إلى رفع جاهزية المستفيدين في القطاع الثقافي، وتمكينهم من بدْء مشاريعهم وشركاتهم وإدارتها بطريقة تضمن التطوير المستدام والنجاح.
ولضمان الوصول لجميع المستفيدين من جميع مناطق المملكة، سيقدم الصندوقُ نوعَيْن من الجلسات الاستشارية: جلسات حضورية في "مركز دعم المنشآت" في الرياض، وجلسات افتراضية "عن بعد" من خلال "تطبيق نوافذ منشآت" عن طريق خبراء ذوي كفاءات عالية للإجابة عن جميع استفسارات المستفيدين في المجالات العامة والخاصة في القطاع الثقافي.
ويمكن للمهتمّين الاستفادة من الخدمة عن طريق حجز موعد استشارة من خلال موقع الصندوق الثقافي، على أن يكون للفرد فكرة ثقافية، أو لدى المنشأة مشروع ثقافي قائم بالفعل، وأن تندرج الاستشارة المطلوبة تحت أحد القطاعات الثقافية الـ16 ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
يُذكَر أن الصندوق الثقافي أُسِّس في عام 2021م كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني؛ حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.