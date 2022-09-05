العلا تفتح ذراعيها لـ"ملفات حماية الطبيعة".. هنا اجتماعات مديري "IUCN"

وأشار المهندس عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن عقد هذا الاجتماع في محافظة العلا، يُعد تأكيدًا على الجهود التي تقوم بها الهيئة، والتي تنسجم مع أهداف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، متحدثًا بمناسبة انعقاد الاجتماعات في العلا، إلى ما تَحقق من منجزات في ضوء رؤية العلا، ومن ذلك آليات الحفاظ على النمر العربي، والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وسبل حماية الموائل الطبيعية.