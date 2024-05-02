المكافحة المبكرة ضرورة.. "الإرشاد الزراعي" يحذر من أضرار "فراشة الليمون" على أشجار الحمضيات

وأكد في فيديو له أن الفراشة منتشرة بمعظم مناطق المملكة التي يزرع بها أنواع الحمضيات المختلفة وهي كبيرة الحجم ذات لون جميل، والأجنحة عليها بقع بيضاء وسوداء ويمكن مشاهدتها بسهولة تطير في حقول الحمضيات أثناء النهار، وتضع البيض على الأوراق لتفقس عن اليرقات الشرهة التي تكون بلون غامق في البداية ثم تأخذ اللون الأخضر الفاتح قبل التعذر.