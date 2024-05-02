المكافحة المبكرة ضرورة.. "الإرشاد الزراعي" يحذر من أضرار "فراشة الليمون" على أشجار الحمضيات

حذر الإرشاد الزراعي من أن "فراشة الليمون" تسبب أضرارًا كبيرة لأشجار الحمضيات، وتؤثر سلبًا على كمية وجودة المحصول، ناصحًا بالمكافحة المبكرة لها للحد من أضرارها.
وأضاف الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن يرقات الفراشة تقرض أوراق الحمضيات وإذا ما كانت الإصابة قوية فيمكن أن تعري اليرقات الأفرع الحديثة من الأوراق وبالتالي تضعف الشجرة.
وأكد في فيديو له أن الفراشة منتشرة بمعظم مناطق المملكة التي يزرع بها أنواع الحمضيات المختلفة وهي كبيرة الحجم ذات لون جميل، والأجنحة عليها بقع بيضاء وسوداء ويمكن مشاهدتها بسهولة تطير في حقول الحمضيات أثناء النهار، وتضع البيض على الأوراق لتفقس عن اليرقات الشرهة التي تكون بلون غامق في البداية ثم تأخذ اللون الأخضر الفاتح قبل التعذر.
ونصح الإرشاد الزراعي برش الأشجار المصابة بأحد المبيدات الحشرية المتخصصة وتكراره بعد أسبوعين للتخلص من أطوار وأضرار هذه الحشرة.