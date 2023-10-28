بالصور.. 47 فرقة لأمانة الطائف تكثّف جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية

وتابع "الزايدي" عمل الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية وفِرَق النظافة وفِرَق السيول والأمطار وجهود الاحتواء لآثار الحالة المطرية؛ في حين ساهمت خطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقًا لموسم الأمطار في الحد من التأثيرات السلبية للحالة المطرية، والتي تضمنت رفع الجاهزية لأي طارئ، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة من شركاء الأمانة لضمان التعامل السريع والفعال للحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.