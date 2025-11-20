شركة العثيم للاستثمار توقّع اتفاقية شراكة مع شركة EVIQ في مجمعاتها التجارية بالمملكة

أعلنت شركة العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة.
وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، ودعمًا لجهود التحوّل نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث ستقوم (EVIQ) بإجراء تقييم شامل لأصول شركة العثيم للاستثمار لتحديد المواقع المثلى لتركيب محطات الشحن، بما يسهم في تعزيز راحة الزوار ورفع جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة.
وأكد الأستاذ عادل الغامدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة العثيم للاستثمار، قائلًا:
"تمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو دمج ممارسات الاستدامة في صميم مشاريعنا وتوجهاتنا المستقبلية، فهي تعزز التزامنا بأهداف رؤية 2030، وتدعم تجربة ضيوفنا المتجددة، وتمهد الطريق لمستقبل يجمع بين الطاقة النظيفة والسهولة في التنقل. كما نرى في هذه الاتفاقية بداية لشراكة طويلة الأمد مع شركة (EVIQ)، تمتد لتشمل وجهاتنا المتكاملة الجديدة التي ستُفتتح العام القادم، مثل العثيم بارك في الدمام والجبيل، والعثيم سيركل في الخبر، والتي استعرضناها خلال معرض سيتي سكيب 2025".
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي التجاري، جهاد ديراني، أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف تجربة الزوار في مراكزنا، قائلًا:
"في مراكز العثيم، لا نكتفي بمواكبة المستقبل، بل نصنعه. حيث رؤيتنا تقوم على دمج الاستدامة والتقنية كعنصرين أساسيين في تطوير وجهات تجارية رائدة تعكس أسلوب الحياة العصري في المملكة. ومن خلال شراكتنا مع شركة (EVIQ)، نوفر حلول شحن متقدمة للسيارات الكهربائية تتيح لزوّارنا تجربة أكثر سهولة وكفاءة، وتُسهم في دفع التحول نحو مدن ذكية وأكثر استدامة.
هذه الشراكة ليست مجرد إضافة إلى خدماتنا، بل خطوة استراتيجية نحو بناء وجهات تُعرّف المستقبل وتؤثر فيه. معًا، نعيد صياغة مفهوم التجربة داخل المراكز التجارية، حيث تلتقي الابتكار والاستدامة والراحة في مكان واحد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة للتحول والتقدّم. تعاوننا مع شركة (EVIQ) يعكس حرصنا على الاستثمار في الابتكار وتعزيز جودة التشغيل في مراكزنا، مع الإسهام في بناء بيئة حضرية أكثر مسؤولية واستدامة".
وستمهد هذه الاتفاقية الطريق لتوسيع نطاق البنية التحتية لمحطات الشحن في مشاريع العثيم الاستثمارية القادمة، بما يعزز دور الشركة في صياغة مستقبل حضري أكثر استدامة وتكاملًا في المملكة.
ولإبراز أهمية هذا التعاون، صرّح محمد قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ، قائلًا:
"يمثّل تعاوننا مع شركة العثيم للاستثمار خطوة محورية في توسيع نطاق وانتشار خدمات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن خلال دمج تقنيات الشحن المتقدمة من EVIQ ضمن شبكة وجهات العثيم المتنوعة، نعمل معًا على تعزيز رؤيتنا المشتركة للتنمية الحضرية المستدامة".
يُذكر أن شركة العثيم للاستثمار تُعد من أبرز مطوّري ومشغّلي الوجهات متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، حيث تبتكر الشركة وجهات تجمع بين الثقافة والتجارة والترفيه والضيافة والسكن في بيئات نابضة بالحياة، تسهم في تشكيل ملامح مستقبل الحياة العصرية في المملكة.
وتُعد شركة (EVIQ) البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء. وتهدف الشركة إلى تطوير شبكة شحن وطنية للمركبات الكهربائية لدعم التحول نحو التنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.