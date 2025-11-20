شركة العثيم للاستثمار توقّع اتفاقية شراكة مع شركة EVIQ في مجمعاتها التجارية بالمملكة

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي التجاري، جهاد ديراني، أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف تجربة الزوار في مراكزنا، قائلًا:

"في مراكز العثيم، لا نكتفي بمواكبة المستقبل، بل نصنعه. حيث رؤيتنا تقوم على دمج الاستدامة والتقنية كعنصرين أساسيين في تطوير وجهات تجارية رائدة تعكس أسلوب الحياة العصري في المملكة. ومن خلال شراكتنا مع شركة (EVIQ)، نوفر حلول شحن متقدمة للسيارات الكهربائية تتيح لزوّارنا تجربة أكثر سهولة وكفاءة، وتُسهم في دفع التحول نحو مدن ذكية وأكثر استدامة.