لماذا تدعم فرنسا ملف ترشُّح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو" العالمي 2030م؟

وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض -وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد- الملف السعودي لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030». وسيتم في ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس؛ بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931.