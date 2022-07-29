لماذا تدعم فرنسا ملف ترشُّح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو" العالمي 2030م؟

يأتي تأييد فرنسا لترشُّح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، الذي ورد ضمن البيان الختامي لزيارة سمو ولي العهد لفرنسا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين باريس والرياض تناميًا كبيرًا وتعاونًا على جميع المستويات.
ويحمل هذا التعاون أوجُهًا عديدة على المستوى السياسي ووجهات النظر المتطابقة حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية، إضافة للعلاقات الاقتصادية القوية والمتينة على مَرّ التاريخ، تعززت خلال السنوات الأخيرة.
هذا التأييد يأتي بعد سلسلة من قائمة الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية وغيرها، التي دعمت ملف "الرياض" لاستضافة المعرض العالمي الذي يُقام كل خمس سنوات.
وتُقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتُشكِّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.
وكانت السعودية قد أعلنت تقدُّمها بطلب رسمي لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المُضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030 إلى 1 إبريل (نيسان) 2031.
وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض -وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد- الملف السعودي لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030». وسيتم في ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس؛ بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931.