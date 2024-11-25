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جامعة جدة: تحويل الدراسة المسائية اليوم لـ "عن بُعد" وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق
في مقارّ الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي خليص والكامل.. بناءً على تنبيهات "الأرصاد"
أعلنت جامعة جدة تحويل الدراسة المسائية "عن بُعد" لليوم (الإثنين) في مقارّ الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي (خليص، الكامل) وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق.
وقالت الجامعة: إن ذلك يأتي بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وتشهد منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها حالة من التقلبات الجوية، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية تشير إلى تأثر محافظات المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية وهطول الأمطار بين الحين والآخر.