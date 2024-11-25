جامعة جدة: تحويل الدراسة المسائية اليوم لـ "عن بُعد" وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق

وتشهد منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها حالة من التقلبات الجوية، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية تشير إلى تأثر محافظات المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية وهطول الأمطار بين الحين والآخر.