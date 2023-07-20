بالصور.. "الإفتاء" تطلق برنامج التوعية الفكرية "أثر الفتوى على أمن المجتمع" لمنسوبيها بعسير

أطلقت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، برنامج التوعية الفكرية لمنسوبيها بفرع منطقة عسير، برعاية كريمة من مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، تحت شعار "دور الفتوى في أمن المجتمع"، حيث تجاوز عدد المتدربين في البرامج الخمسين متدرباً.
وانطلق البرنامج يوم أمس بحفل خطابي استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ القارئ خالد الجليل، مستشار نائب المفتي للشؤون التنفيذية، ثم كلمة مدير عام الفروع، فهد النشوان، شرح فيها أهمية هذه البرامج وأثرها على الباحثين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات الأمن الفكري .
وتحدث الشيخ الدكتور محمد بازمول، مفوض الإفتاء بمكة المكرمة عن أهمية تحقيق مقصد حفظ الجماعة ونظام الأمة، وبيان أهمية ترسيخ قيم الانتماء والوطنية وترسيخ الأمن الفكري.
عقب ذلك تناول الشيخ الدكتور صالح السحيمي، مفوض الإفتاء بالمدينة المنورة اتجاهات أصحاب الحزبيات والإسلام السياسي محذراً منهم، ومؤكداً أهمية غرس المفاهيم الواضحة في بيان خطرهم على المجتمع .
واختتم اللقاء بكلمة الشيخ الدكتور عبدالمجيد العساكر المستشار والمشرف على البرنامج تحدث فيها عن دور الفتوى في أمن المجتمع، منوهاً برعاية مفتي المملكة لهذه البرامج التي تعكس حرصه على ترسيخ الأمن الفكري لدى منسوبي الرئاسة، كما أشاد بالمتابعة الدؤوبة من نائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد في تحقيق رسالة الإفتاء وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
من جهة أخرى أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير، سعيد القحطاني على حرص أمير منطقة عسير على المشاركة وإنجاح مثل هذه اللقاءات والبرامج ودعمها بما يحقق التطلعات، سائلاً الله له مزيداً من التوفيق والسداد وأن يجزي مفتي المملكة على رعايته الكريمة كل خير وأن تحقق هذه البرامج الأهداف المأمولة .