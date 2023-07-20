بالصور.. "الإفتاء" تطلق برنامج التوعية الفكرية "أثر الفتوى على أمن المجتمع" لمنسوبيها بعسير

وانطلق البرنامج يوم أمس بحفل خطابي استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ القارئ خالد الجليل، مستشار نائب المفتي للشؤون التنفيذية، ثم كلمة مدير عام الفروع، فهد النشوان، شرح فيها أهمية هذه البرامج وأثرها على الباحثين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات الأمن الفكري .