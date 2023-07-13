أكثر من ١٠،٠٠٠ مستفيد في شهر يونيو استفادوا من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين"
أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" عن تقديمها الخدمات لأكثر من 10,000 مستفيد خلال شهر يونيو 2023م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف؛ وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام المستفيدين، ونقلهم من الاحتياج إلى الاكتفاء.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض البشري، أن مجموع الدعم المقدم بلغ 3,451,264 ريالًا، موزعة ما بين كفالات الأيتام، وتوزيع المساعدات المادية والعينية، وإقامة البرامج والأنشطة للأيتام وأسرهم.
وقد أقامت الجمعيةُ في ذات الشهر حفلَ تكريم لأكثر من 150 طالبًا وطالبة من المتفوقين، وتم تقديم أكثر من 100 جائزة قيّمة لهم ولأسرهم، بحضور أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض بن عطية الله البشري. وأثرى الحفلَ حضورُ سفير جمعية "كهاتين" الأستاذ فايز المالكي، والكابتن محمد نور، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، كما تم تخصيص مواقع للألعاب الترفيهية، ومواقع أخرى لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات للحضور، بلغ عددها تسعة مواقع مخصصة؛ حتى يحظى المتفوّقون بتجربة ممتعة برفقة أسرهم في منتجع الجوهرة الملكية بمكة المكرمة.
وبالإشارة إلى الدور الذي تقدّمه الجمعية في سبيل اكتشاف المواهب الرياضية لدى الأيتام والبرامج التي تعتزم الجمعية القيام بها؛ فقد تم منح الكابتن القدير محمد نور لقب "عميد السفراء الرياضيين بجمعية كهاتين"، والذي قدم شكره للجمعية معربًا عن تطلعه لمستقبل زاهر للأيتام نحو التألق في المجال الرياضي.