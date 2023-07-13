أكثر من ١٠،٠٠٠ مستفيد في شهر يونيو استفادوا من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين"

وقد أقامت الجمعيةُ في ذات الشهر حفلَ تكريم لأكثر من 150 طالبًا وطالبة من المتفوقين، وتم تقديم أكثر من 100 جائزة قيّمة لهم ولأسرهم، بحضور أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض بن عطية الله البشري. وأثرى الحفلَ حضورُ سفير جمعية "كهاتين" الأستاذ فايز المالكي، والكابتن محمد نور، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، كما تم تخصيص مواقع للألعاب الترفيهية، ومواقع أخرى لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات للحضور، بلغ عددها تسعة مواقع مخصصة؛ حتى يحظى المتفوّقون بتجربة ممتعة برفقة أسرهم في منتجع الجوهرة الملكية بمكة المكرمة.