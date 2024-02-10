القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.