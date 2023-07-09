الآن تمشي.. معاناة طفلة مع "الشلل الرباعي" تنتهي بـ6 عمليات في بريدة

نجح تدخّل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، في معالجة طفلة مصابة بشلل دماغي وتمكينها من المشي.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفلة البالغة من العمر أربعة أعوام؛ كانت تعاني من شلل دماغي انعكس على قدرتها الحركية، وتسبب لها في شلل رباعي للأطراف الأربعة، كما أدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد في المفاصل وعدم قدرة الطفلة على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.
وأشار التجمع إلى أنه، بعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة؛ قرر الفريق الطبي المعالج للحالة القيام بتدخل جراحي تم فيه إطالة الأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين في عمليات جراحية على ست مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة ثلاث ساعات.
وأكد التجمع أن العمل الجراحي الدقيق تكلل بالنجاح ولله الحمد، ووضْع الطفلة مستقر؛ حيث تَمَكّنت من المشي بصورة طبيعية بعد إزالة الجبيرة الجبسية.