الآن تمشي.. معاناة طفلة مع "الشلل الرباعي" تنتهي بـ6 عمليات في بريدة

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفلة البالغة من العمر أربعة أعوام؛ كانت تعاني من شلل دماغي انعكس على قدرتها الحركية، وتسبب لها في شلل رباعي للأطراف الأربعة، كما أدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد في المفاصل وعدم قدرة الطفلة على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.