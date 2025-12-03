أمير جازان يرعى لقاء ذوي الإعاقة ويؤكد دعم القيادة لتمكينهم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، لقاء ذوي الإعاقة الذي نظمته إمارة المنطقة ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في قاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري بمدينة جيزان.
وألقى سمو أمير المنطقة كلمة أكد خلالها تقديره لهذه الفئة الغالية، مشددًا على أهمية تعزيز مشاركتهم الكاملة في مسيرة التنمية الوطنية، امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- ودعمها المستمر لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الفرص التي يستحقونها.
وأوضح سموه أن ما تقدمه الدولة من برامج ومبادرات يعكس التزامًا راسخًا بحماية حقوق هذه الفئة، مثمنًا جهود الأسر والمؤسسات والجهات الداعمة وكل من يعمل على تطوير جودة حياتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وتضمن الحفل عددًا من الفقرات التي عرضت أبرز الخدمات والمبادرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وما تحقق في المنطقة من مشروعات تطويرية وبرامج تأهيلية وتعليمية وصحية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوصول الشامل ورفع مستوى جودة الحياة لهم.
واختتم اللقاء بتقديم سمو أمير المنطقة شكره للجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الخدمات وتعزيز الشمولية في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادة ويحسن جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.