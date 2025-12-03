أمير جازان يرعى لقاء ذوي الإعاقة ويؤكد دعم القيادة لتمكينهم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، لقاء ذوي الإعاقة الذي نظمته إمارة المنطقة ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في قاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري بمدينة جيزان.