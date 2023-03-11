آخرها في عهد الملك فيصل.. 6 مراحل شهدها تطوُّر العَلَم السعودي عبر 300 عام

شهد عَلَم المملكة العربية السعودية تغيُّرات عدة خلال الـ300 سنة الماضية. ويُعدُّ شعار السعودية على عَلمها رمزًا للحاكم والدولة والشعب؛ إذ إن له دلالة واحدة، يتفق عليها الجميع، هي الدلالة الدينية، وبه عمود الإسلام، وهو التوحيد بالله -عز وجل-، وأول أركان الإسلام وهو الشهادتان.
ودلالة شعار عَلم المملكة العربية السعودية دلالة دينية، ثم وطنية، لها أثرها في نفس المواطنين والحكام جيلا ًبعد جيل. وعُرف العَلم السعودي بأنه مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثُلثي طوله، ولونه أخضر، وممتد من السارية إلى نهاية العلم، وتتوسطه الشهادتان (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، مكتوبة بخط الثلث العربي، وسيف مسلول تحتهما موازٍ لهما.
وتتجه قبضة السيف إلى القسم الأدنى من العلم، وتُرسم الشهادتان والسيف باللون الأبيض. ويدل السيف على الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادة على الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.
ولا يتم تنكيس العَلم السعودي أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تُعبّر عن موقف الدولة والمراسم الدولية، كما أنه يحظر ملامسته الأرض والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه؛ وذلك لما يحمله من دلالة دينية، تعتز بالدين بالإسلامي.
وكانت تلك الفكرة متوارثة عن الراية التي كان يحملها حكام آل سعود حين نشرهم الدعوة الإسلامية، وتوسيعهم مناطق نفوذهم إبان الدولة السعودية الأولى. وكانت الراية آنذاك خضراء مشغولة من النسيج والإبريسم، ومكتوبًا عليها (لا إله إلا الله).
وأصبح اليوم العَلم السعودي على شكل الراية والبيرق ذاته، الذي كان يحمله جند الدولتين السعودية الأولى والثانية منذ نشأتها.
وفيما يأتي نسرد ما مَرَّ به العَلم السعودي منذ بداية الدولة السعودية الأولى، أي منذ 300 سنة، التي استمرت حتى الثانية وبداية الثالثة.
بدأت النسخة الحالية من العَلم السعودي يوم 4 فبراير عام 1973م، أي منذ 50 سنة، كما حددها المرسوم الملكي السعودي رقم م/ 3 بتاريخ 10 / 2 / 1393هـ. وكان حينها العَلم أخضر، تتوسطه كلمة التوحيد، وتحتها السيف العربي، كما هو الآن.
بتصميم أخضر، وهلال أبيض وسطه، رفرف العَلم السعودي منذ الدولة السعودية الأولى، وكانت تسمى فيه إمارة الدرعية ما بين 1750 و1818م. ومع بداية رحلة الملك الموحد لنجد، والسيطرة عليها، اعتمد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز العَلم السعودي؛ إذ أزال الهلال، واستبدله بكلمة (لا إله إلا الله) على عَلم أخضر كامل، وكتابة الشهادة بالخط الأبيض، مع وجود مساحة بيضاء على يسار العَلم. وهو ما يعرف بعَلم إمارة نجد منذ دخول الرياض عام 1902 حتى 1921م.
وخلال رحلة الملك عبدالعزيز، وضم العديد من المقاطعات، أصبحت البلاد تُعرف بمملكة نجد منذ عام 1921 حتى 1926م، وتم تغيير العَلم، وأصبحت كلمة (لا إله إلا الله) كبيرة على المساحة الخضراء، وكذلك الجزء الأبيض الطولي يمين العلم، كما أضيف السيف الأبيض أسفل كلمة التوحيد.
أما المرحلة الرابعة للعلم السعودي فتم فيها إزالة السيف، وأصبحت الراية الخضراء محاطة بلون أبيض، تتوسطها كلمة التوحيد باللون الأبيض. ورُفعت هذه الراية منذ عام 1926 حتى 1932م تحت اسم مملكة نجد والحجاز؛ لتبدأ المرحلة الخامسة والمهمة في تاريخ العَلم السعودي منذ إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م؛ إذ أصبح العَلم أخضر بالكامل، وكُتبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل باللون الأبيض، وأسفل كلمة التوحيد السيف الأبيض، ويكون السيف نهايته مع بداية كلمة التوحيد.
وكانت المرحلة السادسة (الأخيرة) للعَلم السعودي في عهد الملك فيصل عام 1973 على يد حافظ وهبة، الذي صممه من قبل، وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة في مقاسات العَلم وكلمة التوحيد، كما غيّر بداية ونهاية السيف الأبيض؛ إذ أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد، وينتهي بنهايتها نحو السارية كناية عن انتهاء القتال.. وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.
أصدر مجلس الشورى عام 1937م/ 1356هـ قرارًا برقم 50، بشأن العلم الوطني، وتخصيص عَلم للملك وولي عهده، وعَلم للجيش العربي السعودي وسلاح الطيران والقوات البحرية، والعَلم البحري التجاري.
وفي عام 1973م اعتُمد من قِبل صاحب الجلالة الملك فيصل العلمان الحاليان لملك المملكة العربية السعودية وولي عهده، وهما علمان خاصان بهما. وعَلم الملك يطابق العلم الوطني في أوصافه، ويطرز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعمود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة، وهو السيفان المتقاطعان، تعلوهما نخلة.
وعلم ولي العهد يطابق العلم الوطني في أوصافه، ويطرز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعمود العلم بخيوط من الفضة بشعار الدولة، وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.
والعلم المدني يتم استخدامه في التجارة عن طريق المراكب في البحر، وهو علم مكوَّن من مساحة خضراء بداخلها العلم الرسمي، ويحده شريط أبيض.
والمقياس الملكي هو العلم الرسمي، إضافة إلى الشعار الملكي للمملكة العربية السعودية. وشعار السعودية يتألف من سيفَين عربيَّين منحنيَين متقاطعَين، تعلوهما نخلة. ويرمز السيفان للقوة والمنعة والتضحية. أما النخلة فترمز للحيوية والنماء والصبر.