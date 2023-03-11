آخرها في عهد الملك فيصل.. 6 مراحل شهدها تطوُّر العَلَم السعودي عبر 300 عام

بتصميم أخضر، وهلال أبيض وسطه، رفرف العَلم السعودي منذ الدولة السعودية الأولى، وكانت تسمى فيه إمارة الدرعية ما بين 1750 و1818م. ومع بداية رحلة الملك الموحد لنجد، والسيطرة عليها، اعتمد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز العَلم السعودي؛ إذ أزال الهلال، واستبدله بكلمة (لا إله إلا الله) على عَلم أخضر كامل، وكتابة الشهادة بالخط الأبيض، مع وجود مساحة بيضاء على يسار العَلم. وهو ما يعرف بعَلم إمارة نجد منذ دخول الرياض عام 1902 حتى 1921م.