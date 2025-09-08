من إيطاليا إلى السعودية.. الرياض تستضيف معرض (We Make Future) العالمي للذكاء الاصطناعي

في خطوة لافتة، أعلن رئيس اللجنة العليا للمعرض، ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري، رسميًا عن استضافة وتنظيم النسخة السعودية من معرض (We Make Future) العالمي للذكاء الاصطناعي تحت شعار "السعودية تصنع المستقبل"، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٦ بمدينة الرياض، بمشاركة محلية ودولية واسعة.
ويُعد المعرض والمؤتمر المصاحب له من أبرز الأحداث العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتقنية، وريادة الأعمال، كما يشمل العديد من الفعاليات المتخصصة على مدار العام، بالشراكة مع شركتي Search On وJusur من الجمهورية الإيطالية، وبدعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة محلياُ وعالمياً.
وأكد "الهاجري" أن هذه الاستضافة تأتي دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية والاقتصاد الرقمي، وتحفيز بيئة الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصناعات المستقبلية.
وخلال الحفل الرسمي للإعلان عن الحدث، عبّر الدكتور سعود بن حمد آل فطيح، الرئيس التنفيذي لشركة PNG السعودية، عن فخره بانطلاق النسخة السعودية من أحد أهم معارض الذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكدًا أن استضافة المعرض في الرياض تمثل تتويجًا لمكانة المملكة المتقدمة في الاقتصاد المعرفي، وفرصة لربطها بأهم العقول والشركات في مجالات التقنية المتقدمة، في ظل دعم حكومي واستراتيجي استثنائي.
من جانبه، أوضح "كوزمانو لومباردو"، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Search On Media، أن نسخة الرياض لن تكون مجرد امتداد شكلي للمعرض الإيطالي، بل تجربة سعودية بروح عالمية. وقال: "نحن لا نكتفي بنقل الحدث، بل نصنع منصة تفاعلية تنطلق من المملكة وتخاطب المستقبل"، مشيرًا إلى أن المعرض سيجمع المبتكرين والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن معرض We Make Future في الرياض سيكون فرصة نادرة للاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والاستدامة، والتغيّر المناخي، والتقنيات الحكومية، والاقتصاد الإبداعي، وصناعة المحتوى، والفضاء، والتحول الصناعي، والطاقة المستدامة، تحت سقف سعودي – عالمي مشترك.
وفي السياق ذاته، أشار أيوب بن موسى المعايطة، المدير التنفيذي لشركة PNG السعودية، إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تأتي ضمن جهود الشركة لاستقطاب أبرز الفعاليات الدولية عبر شراكاتها مع شركات كبرى، دعمًا لتوجه المملكة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وبيّن "المعايطة" أن معرض We Make Future (WMF) يُعد من أبرز الفعاليات الأوروبية في مجالات الابتكار والتقنية، وقد نجحت شركة PNG في استقطابه إلى المملكة من خلال شراكة تشمل أكثر من ٧٠,٠٠٠ مشارك من ٩٠ دولة، إلى جانب حضور لافت من الشركات الناشئة، والمستثمرين، والحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، ورواد الأعمال حول العالم.
جدير بالذكر أن شركة PNG تسعى من خلال هذا المعرض إلى ترسيخ موقع المملكة كمنصة إقليمية وعالمية للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، ضمن بيئة حوارية تسهم في صياغة حلول واقعية لتحديات المستقبل.
شركة PNG السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والعلاقات العامة والتسويق الدولي www.PNGKSA.com