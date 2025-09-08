من إيطاليا إلى السعودية.. الرياض تستضيف معرض (We Make Future) العالمي للذكاء الاصطناعي

وخلال الحفل الرسمي للإعلان عن الحدث، عبّر الدكتور سعود بن حمد آل فطيح، الرئيس التنفيذي لشركة PNG السعودية، عن فخره بانطلاق النسخة السعودية من أحد أهم معارض الذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكدًا أن استضافة المعرض في الرياض تمثل تتويجًا لمكانة المملكة المتقدمة في الاقتصاد المعرفي، وفرصة لربطها بأهم العقول والشركات في مجالات التقنية المتقدمة، في ظل دعم حكومي واستراتيجي استثنائي.