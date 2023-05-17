"اتحاد الهجن" يوقّع مذكرة تفاهم مع برنامج تطوير الثروة الحيوانية لدعم مشروع الشفرة الوراثية

وتشمل الاتفاقيةُ: التعاونَ في مشروع الشفرة الوراثية للهجن في مجال السباق، والتعاونَ في مجال اختبار تحديد النسب، والتعاونَ في تطوير الشفرة الوراثية للهجن وتحليل البيانات، وتبادل الخبرات في عملية الانتخاب وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتبادل الخبرات في تحليل النتائج والبيانات مع المختبرات والجهات الخارجية، ومجالات أخرى يتّفق عليها الطرفان.