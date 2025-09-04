"نائب وزير النقل" يرعى تنفيذ تجربة توصيل الطرود البريدية عبر الطائرات بدون طيار

برعاية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، نُفّذت اليوم تجربة نوعية لتوصيل الطرود البريدية باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل.
وتأتي هذه التجربة امتدادًا لجهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع البريد وتحسين كفاءته، من خلال إشراف الهيئة العامة للطيران المدني على الجوانب التشغيلية والتنظيمية، ودور الهيئة العامة للنقل في تنظيم القطاع ووضع التشريعات المناسبة الداعمة.
وأكّد الدكتور الرميح أن إدخال تقنيات الطائرات بدون طيار يمثل نقلة مهمة في قطاع الطرود البريدية، موضحًا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق خدمات التوصيل وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التحولات الرقمية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مستهدفات المملكة الإستراتيجية للارتقاء بالخدمات البريدية واللوجستية، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، ويعزز قدرة المنظومة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، أن القيام بالتجارب الخاصة بالتوصيل للطائرات بدون طيار في المملكة يمثل انطلاقة حقيقية نحو حلول لوجستية أسرع وأكثر استدامة وابتكارًا.
وقال: "إن هذه التجربة تأتي ضمن إطار التنظيمات المتقدمة التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني لتمكين الطائرات بدون طيار وفق أعلى معايير السلامة والجودة، كما يمهد لفتح آفاق جديدة من الابتكار في مجال الطيران والخدمات اللوجستية بالمستقبل، إلى جانب تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبه للتطورات في هذا المجال".
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، قامت بتحديث اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران وفقًا لما صدر من المنظمات الدولية والإقليمية (منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران)، بما يمكن من دعم التطبيقات المتقدمة لاستخدام الطائرات بدون طيار مع ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة.