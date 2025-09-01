ابتسامة جديدة تولد مع كل جراحة.. قافلة سعودية تصنع الفارق في إثيوبيا

هذه الحالات تترك آثارًا جسدية ونفسية مؤلمة، تبدأ من صعوبة التبول الطبيعي، وصولًا إلى مشكلات مستقبلية قد تؤثر على الإنجاب، فضلًا عن انعكاساتها القاسية على ثقة الطفل بنفسه. ومع ندرة المتخصصين في جراحة الأطفال داخل إثيوبيا، كان التدخل الخارجي أمرًا ملحًا.