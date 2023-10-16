بمشاركة أكثر من 1200 كادر بشري.. أمين عسير يدشن أكبر حملة لإزالة التشوهات البصرية

دشن أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي، عصر أمس الأحد 30/3/1445هـ حملة عسير كذا أجمل، والتي تهدف إلى معالجة التشوهات البصرية، والتي انطلقت من ثلاث بلديات، خميس مشيط ومحايل وبيشة.
وقد شاركت بلديات القطاع الغربي بعسير في تدشين الحملة التي انطلقت من محايل عسير تزامناً مع إطلاق الأمين للحملة في بث مباشر عبر الشاشات التي جهزت لهذا الغرض بحضور ما يزيد عن 1200 من الكادر البشري ومن قيادات ومسؤولين ومدراء إدارات حكومية وإعلاميين ومشاركين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ومن مختلف شرائح المجتمع المحلي من كبار السن والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك في مشهد عكس روح الترابط المجتمعي وروح المبادرة لدى الجميع للعمل على أن تكون بيئتنا جاذبة خالية من التشوهات البصرية.
وشاركت البلديات بالقطاع الغربي، وكذلك الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والثالث بما يزيد عن 83 آلية بمختلف أنواعها وأحجامها وما يزيد عن 700 من الكوادر البشرية الفنية والميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 200 من متطوع من الجنسين وأطفال.
وتتواصل الحملة 45 يوماً سيتم عبر إتاحة الفرصة لكل من يرغب في المشاركة من المواطنين المتطوعين والجهات الأخرى في عمليات معالجة التشوهات البصرية وفق خطة عمل مجدولة.
ورحبت الأمانة بمشاركة الجميع عن طريق التواصل مع وحدة التطوع والشراكات المجتمعية بالبلدية.