بمشاركة أكثر من 1200 كادر بشري.. أمين عسير يدشن أكبر حملة لإزالة التشوهات البصرية

وقد شاركت بلديات القطاع الغربي بعسير في تدشين الحملة التي انطلقت من محايل عسير تزامناً مع إطلاق الأمين للحملة في بث مباشر عبر الشاشات التي جهزت لهذا الغرض بحضور ما يزيد عن 1200 من الكادر البشري ومن قيادات ومسؤولين ومدراء إدارات حكومية وإعلاميين ومشاركين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، ومن مختلف شرائح المجتمع المحلي من كبار السن والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة.