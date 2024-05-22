سفير بنغلاديش: "طريق مكة" دليل واضح على التزام المملكة بجعل رحلة الحج أكثر سلاسة

وأعرب في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية عن خالص امتنانه وتقديره لحكومة المملكة على دعمها الدائم والمتواصل لخدمة لضيوف الرحمن، معربًا عن فخر بلاده بانضمامها لهذه المبادرة النوعية، التي تتيح لحجاج بنغلاديش إتمام إجراءات الحج بسلاسة قبل التوجه إلى المملكة.