"المالك": زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن.. حدثٌ استثنائي يشعل اهتمام العالم

ويؤكد المالك أن هذه الزيارة ليست بروتوكولية، بل «زيارة عمل»، يحمل فيها ولي العهد «مجموعة من الملفات» تشمل احتياجات المملكة والقضايا العربية والإقليمية، بهدف «توفير الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة». ويتوقع إطلاق اتفاقيات واستثمارات جديدة وتطوير قدرات القوات المسلحة، مشدداً على أن المملكة «لا تحتاج إلى من يهبها السلاح، بل تشتريه من حرّ مالها العام».