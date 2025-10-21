المملكة تؤكد أمام "الأونكتاد" التزامها برؤية 2030 ودعم التنمية والتحول الرقمي عالميًا

وألقى كلمة المملكة في المناقشة العامة للمؤتمر، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، حيث استعرض ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية في مجالات الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات الذكية، مؤكدًا سعي المملكة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.