المملكة تؤكد أمام "الأونكتاد" التزامها برؤية 2030 ودعم التنمية والتحول الرقمي عالميًا

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها برؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي العادل، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، المنعقد بقصر الأمم في جنيف تحت شعار "صياغة المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة".
وألقى كلمة المملكة في المناقشة العامة للمؤتمر، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، حيث استعرض ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية في مجالات الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات الذكية، مؤكدًا سعي المملكة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.
وأشار السفير ابن خثيلة إلى أن المملكة تسعى لتكون مركزًا عالميًا في سلاسل الإمداد والتجارة، من خلال الاستثمار في تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والنقل الذكي، بما يتماشى مع أهداف الأونكتاد في بناء اقتصاد متوازن ومتكامل.
وفي مجال التحول الرقمي، نوّه إلى أن المملكة تُعد من الدول الرائدة عالميًا، مستندة إلى استراتيجيتها الوطنية التي جعلت التقنية والابتكار محوريْن في تنمية مختلف القطاعات، مؤكداً عمل المملكة مع الأونكتاد وشركائها الدوليين لتمكين الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال.
وفي جانب الدعم التنموي الدولي، أكد أن المملكة واصلت التزامها من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة في أكثر من 90 دولة حول العالم، تجسيدًا لمبدأ الشراكة والمسؤولية الدولية المشتركة.
واختتم السفير ابن خثيلة كلمته بالتأكيد على أن المملكة، انطلاقًا من قيمها ومكانتها الإقليمية والدولية، ترى أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بتأثيرها الإيجابي على حياة الإنسان في كل مكان.