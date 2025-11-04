NHC تبدأ اليوم إطلاق عروض حصرية كبرى لمشاريعها بالتزامن مع معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"
أعلنت اليوم NHC عروضها الحصرية الخاصة بمعرض سيتي سكيب العالمي 2025، والتي تتيح للعملاء فرصة ذهبية للتملك والاستثمار، وذلك ضمن استعدادها للمشاركة بالمعرض كشريكٍ مؤسسٍ للعام الثالث على التوالي، والذي يُقام خلال الفترة من 17إلى 20 نوفمبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، وسط مشاركة أبرز المطورين والمستثمرين ورواد القطاع العقاري عالميًا.
وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية NHC الرامية إلى تأكيد حضورها كأكبر مطور عقاري في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع التطوير العقاري، من خلال تطوير وجهات عمرانية متكاملة تُجسّد مفهوم جودة الحياة والاستدامة.
وستتواجد NHC هذا العام عبر أكبر جناح في المعرض على مساحةٍ تتجاوز 3700 م2، تستعرض من خلاله مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة التي توفر حلولًا سكنية متكاملة تُعزز جودة الحياة، كما ستُتيح للزوار فرصة التعرّف على أحدث التقنيات الذكية التي طورتها لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته، وستُعلن عن إطلاق مشاريع نوعية جديدة، إلى جانب تقديم عروض خاصة لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملّك بوجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى NHC من خلال مشاركتها إلى بناء شراكات محلية ودولية مستدامة، وتعزيز تعاونها مع أبرز المطورين العقاريين، بما يسهم في دعم التنمية الحضرية ورفع جاذبية الاستثمار في القطاع. كما ستشارك الشركة في عددٍ من الجلسات الحوارية الرئيسة التي تجمع خبراء وقادة القطاع محليًا وعالميًا لتبادل الرؤى حول مستقبل التطوير العمراني في المملكة.
وقد شهدت مشاركة NHC في العام الماضي زخمًا واسعًا وصدى لافتًا عقب إطلاق هويتها البصرية الجديدة تحت شعار "حياة نبنيها"، التي عبّرت عن رسالتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية. كما حققت الشركة إقبالًا قياسيًا تجاوز 100 ألف زائر، مما رسّخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط.
يُذكر أن مشاركة NHC في “سيتي سكيب العالمي 2025” تؤكد التزامها المستمر بتطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع، من خلال تمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُنفذ وفق أعلى المعايير العالمية.