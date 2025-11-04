NHC تبدأ اليوم إطلاق عروض حصرية كبرى لمشاريعها بالتزامن مع معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"

وستتواجد NHC هذا العام عبر أكبر جناح في المعرض على مساحةٍ تتجاوز 3700 م2، تستعرض من خلاله مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة التي توفر حلولًا سكنية متكاملة تُعزز جودة الحياة، كما ستُتيح للزوار فرصة التعرّف على أحدث التقنيات الذكية التي طورتها لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته، وستُعلن عن إطلاق مشاريع نوعية جديدة، إلى جانب تقديم عروض خاصة لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملّك بوجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة.