حصرياً.. "عربستوك" تطلق صور وفيديوهات يوم التأسيس

أطلقت منصة "عربستوك" محتوى يوم التأسيس بعنوان "من يوم بدينا.. ومحتوى التأسيس بين يدينا"، والذي يُعَدّ الأكبر كماً ونوعاً من حيث الصور والفيديوهات والرسومات القابلة للترخيص والاستخدام الفني والتجاري في كل الأعمال لتكون "عربستوك" أكبر مكتبة عربية خليجية سعودية بمئات الآلاف من المحتوى السعودي المتخصص، الذي يعكس ثقافة وتراث المملكة والمحتوى المحلي الخاص بها.
وبمناسبة يوم التأسيس السعودي لعام 2024، تقدم المنصة باقات مخصصة وخطط أسعار مناسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى أقسام ومواضيع خاصة تشمل جميع المحتويات المتعلقة بيوم التأسيس، بما في ذلك صور وفيديوهات تجسد التاريخ والبطولات والأصالة والتراث، حيث تهدف "عربستوك" لتكون الوجهة الأولى للعناصر الرقمية الإبداعية للمصممين والمنتجين ووكالات الدعاية والإعلان والناشرين في تجهيز أعمالهم الإبداعية بهذه المناسبة الوطنية المميزة لما يحتويه موقع "عربستوك" من أكبر مكتبة رقمية عربية خليجية "حقيقية"، تضم آلاف الصور والفيديوهات الحصرية بكل المواضيع والمتطلبات.
يُذكر أن منصة "عربستوك" قد حققت نجاحاً باهراً خلال السنة الماضية لتكون المنصة الوحيدة والأهم عربياً في توفير الحلول والمحتوى الخاص بيوم التأسيس والمناسبات الوطنية والعامة لكل المبدعين.
حيث قامت "عربستوك" ببناء شراكات مستدامة مع المبدعين من خلال فتح فرص إنتاجية ربحية جديدة لهم؛ حيث يمكنهم بكل سهولة التسجيل من خلال المنصة ورفع صورهم وأعمالهم الفنية والفيديوهات الأصلية الخاصة بيوم التأسيس، وغيرها من المناسبات بخطوات بسيطة للكسب المادي بنسبة محددة في كل مرة يتم فيها شراء وتحميل أعمالهم.
يُعَدّ يوم التأسيس السعودي ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويحتفل به في 22 فبراير من كل عام، تماشياً مع الأمر الملكي الكريم الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليُعلن تاريخ 22 فبراير يوماً للاحتفال بالتأسيس، والذي يعتبر رمزاً للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م على يد الإمام محمد بن سعود.
يمكنكم مشاهدة وتحميل صور وفيديوهات يوم التأسيس من خلال الرابط .