حصرياً.. "عربستوك" تطلق صور وفيديوهات يوم التأسيس

يُعَدّ يوم التأسيس السعودي ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويحتفل به في 22 فبراير من كل عام، تماشياً مع الأمر الملكي الكريم الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليُعلن تاريخ 22 فبراير يوماً للاحتفال بالتأسيس، والذي يعتبر رمزاً للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م على يد الإمام محمد بن سعود.