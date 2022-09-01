مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يزيل ورمًا كبيرًا متمددًا من "الدرقية" إلى الصدر والفقرات الرقبية

تَمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إجراء عملية جراحية ناجحة، أنهت أوجاع مريضة عانت من ورم وزنه نحو "2" كجم بالغدة الدرقية ومتمدد من قاع الجمجمة إلى الجزء العلوي من الصدر، والفقرات الرقبية بالعمود الفقري.
وقال د.طلال الجهني استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة: إن المريضة وهي في العقد السادس من العمر راجعت العيادة، وهي تعاني من أعراض حادة، تتمثل في صعوبة بالغة في التنفس والبلع والكلام، وأخضعت على الفور لفحوصات طبية دقيقة؛ أبرزها الأشعة المقطعية، كشفت النتائج وجود الورم الذي كان ضاغطًا بشدة على الأوردة والشرايين الرئيسية في الرقبة والحنجرة والقصبة الهوائية والمريء؛ مما سبّب تلك الأعراض الحادة.
وأضاف د.الجهني أن الفريق الطبي قام بتحويل الحالة إلى العمليات مباشرة، وفي أول خطوة تمت معالجة ضيق المجرى التنفسي بوضع أنبوب داخل القصبة الهوائية بواسطة المنظار؛ لتأمين الأكسجين وحماية المجاري التنفسية للمريض، ومن ثم قام فريق جراحة أورام الرأس والرقبة بالمستشفى بإجراء جراحة دقيقة تم فيها إزالة الورم بالكامل، مع المحافظة على الأوردة والشرايين الملتصقة به، وقد تكللت العملية التي استمرت زهاء الساعتين -ولله الحمد- بالنجاح، وتم تحويل المريضة إلى جناح التنويم، وتحسنت حالتها الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة التي حظيت بها إلى أن غادرت المستشفى بعد يومين وهي بحالة جيدة؛ حيث تخلصت من الأعراض التي قادتها إلى المستشفى.
ووصف د.الجهني، العملية بأنها كانت معقدة ودقيقة بالنظر إلى ضخامة حجم الورم وتمدده إلى مواضع ذات حساسية عالية؛ إذ إنه كان ضاغطًا على الأوردة والشرايين الرئيسية للرقبة، واستئصال الورم دون إلحاق الضرر بهذه الأوردة والشرايين يحتاج إلى فريق طبي متمرس ومتميز، وإلى مراكز ومستشفيات متخصصة، وتحظى بالأجهزة والتقنيات الحديثة التي تعين العنصر البشري في إجراء مثل هذه العمليات.
يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذوي خبرات عملية كبيرة، إضافة إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهّله لتحقيق الكثير من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.