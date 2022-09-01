مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يزيل ورمًا كبيرًا متمددًا من "الدرقية" إلى الصدر والفقرات الرقبية

وأضاف د.الجهني أن الفريق الطبي قام بتحويل الحالة إلى العمليات مباشرة، وفي أول خطوة تمت معالجة ضيق المجرى التنفسي بوضع أنبوب داخل القصبة الهوائية بواسطة المنظار؛ لتأمين الأكسجين وحماية المجاري التنفسية للمريض، ومن ثم قام فريق جراحة أورام الرأس والرقبة بالمستشفى بإجراء جراحة دقيقة تم فيها إزالة الورم بالكامل، مع المحافظة على الأوردة والشرايين الملتصقة به، وقد تكللت العملية التي استمرت زهاء الساعتين -ولله الحمد- بالنجاح، وتم تحويل المريضة إلى جناح التنويم، وتحسنت حالتها الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة التي حظيت بها إلى أن غادرت المستشفى بعد يومين وهي بحالة جيدة؛ حيث تخلصت من الأعراض التي قادتها إلى المستشفى.