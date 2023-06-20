اليوم ختام فصل الربيع.. وغدًا الأربعاء أول أيام الصيف فلكيًّا

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية: إن اليوم الثلاثاء هو آخر يوم من فصل الربيع، وإن غدًا الأربعاء هو أول أيام الصيف فلكيًّا؛ حيث يبدأً ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا، وذلك حسب دورة الأرض حول الشمس في فلكها؛ إذ تتعامد الشمس ظاهريًّا على مدار السرطان شمالًا، فيزيد النهار ويقصُر الليل في المنتصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابلها دخول فصل الشتاء في المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية في وقتٍ واحد على مدار الجدي جنوبًا، فيطول الليل ويقصر النهار هناك.