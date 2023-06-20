اليوم ختام فصل الربيع.. وغدًا الأربعاء أول أيام الصيف فلكيًّا

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية: إن اليوم الثلاثاء هو آخر يوم من فصل الربيع، وإن غدًا الأربعاء هو أول أيام الصيف فلكيًّا؛ حيث يبدأً ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا، وذلك حسب دورة الأرض حول الشمس في فلكها؛ إذ تتعامد الشمس ظاهريًّا على مدار السرطان شمالًا، فيزيد النهار ويقصُر الليل في المنتصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابلها دخول فصل الشتاء في المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية في وقتٍ واحد على مدار الجدي جنوبًا، فيطول الليل ويقصر النهار هناك.
وأضاف الفلكي "الثقفي" في حديثه لـ"سبق": أن فصل الصيف يشمل 28 يومًا من شهر ذي الحجة، وشهر محرم، وشهر صفر، و22 يومًا من ربيع أول، وعدته 94 يومًا.
وأورد بعض النصائح للوقاية من ضربة الشمس، لافتًا إلى أنهُ يجب الحرص على الابتعاد عن الأماكن المكشوفة لأشعة الشمس الحارة، وعدم إجهاد عمال الشركات والمؤسسات المعمارية ومؤسسات الطوافة لحج هذا العام، ويفضل الاستحمام بماءٍ بارد، الذي يساعد على تنشيط الجسم، وتخفيض درجة حرارته، كذلك الإكثار من تناول فواكه الصيف، والتريث في الخروج مباشرةً من الأجواء المُكيفة الباردة إلى الأجواء الحارة؛ وذلك لعدم الإصابة بالتهابات الحلق، والقصبات الهوائية، والزكام، وعدم شرب الماء شديد البرودة خلال فترات الصيف في الأجواء الحارة.