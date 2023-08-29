سعتها 24.346 حاوية.. ميناء الملك عبدالله يستقبل سفينة الحاويات الأكبر عالميًّا

كما استقبل الميناء اثنتين من أكبر سفن الشحن في العالم، وهم MSC Tessa وMSC Gemma؛ حيث يبلغ طول كل من هذه السفن العملاقة 399.9 مترًا وعرضها 61.5 مترًا، وتبلغ سعتها 24.116 حاوية قياسية؛ مما يجعلها من بين أكبر سفن الشحن في العالم.