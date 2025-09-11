محافظ تيماء: رعاية الأيتام مسؤولية تتطلب فكرًا ومشاركة تطوعية

دشّن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، اليوم، جمعية "كافلين" للأيتام بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الجمعية وعدد من المسؤولين والأهالي.
وأكد السديري أن دعم الجمعيات الخيرية لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل المشاركة الاجتماعية والفكرية والعمل التطوعي، داعيًا أبناء المحافظة إلى المساهمة في برامج الجمعية بما يحقق الأثر الإيجابي في رعاية الأيتام.
وأوضح أن الجمعية ستقدّم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، بما يسهم في تنشئة جيل صالح يخدم وطنه ومجتمعه، متمنيًا للقائمين عليها التوفيق، ومعبرًا عن تطلعه لقيام جمعيات تخصصية أخرى تسهم في تنمية المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سالم القحطاني أن رؤية الجمعية تتمثل في أن تكون نموذجًا مؤسسيًا لرعاية الأيتام وتمكينهم، مشيرًا إلى إطلاق موقع إلكتروني قريبًا لتقديم خدمات نوعية.
وأضاف القحطاني أن الجمعية، التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تعمل من أجل أيتام محافظة تيماء وذويهم عبر برامج رعاية صحية وتعليمية ومهنية، إلى جانب الدعم المادي، وتمكين الأسر من خلال برامج التأهيل والتدريب، فضلًا عن تنظيم فعاليات اجتماعية وترفيهية، بما يضمن استدامة العمل الخيري وثقة المجتمع.