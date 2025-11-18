المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يحصد الجائزة الدولية لتجربة العميل (ICXA)

حقق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إنجازًا جديدًا بحصوله على الجائزة الدولية لتجربة العميل (ICXA) في فئة "أفضل استخدام لرؤى العملاء وردود أفعالهم" الفئة الفضية، وذلك تقديرًا لجهوده الريادية في تطوير منهجيات متقدمة لقياس المؤشرات الوطنية والاستراتيجية، وجمع وتحليل واستثمار ملاحظات العملاء بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الأثر المجتمعي.
تأتي هذه الجائزة ضمن منظومة جوائز ICXA التي تضم عدة فئات تعنى بالتميز في تجربة العميل، من أبرزها: أفضل استخدام لرؤى العملاء وردود الأفعال (الفئة التي فاز بها المركز)، وأفضل استراتيجية لتجربة العميل، وأفضل استخدام لرؤى العملاء وردود أفعالهم، وأفضل استخدام للتقنيات الرقمية في تجربة العميل، وأفضل تجربة عملاء بين الشركات (B2B).
يعكس هذا الإنجاز التزام المركز بتعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات، واعتماد أفضل الممارسات لتحسين تجربتهم، إضافة إلى تبني حلول مبتكرة تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمثل هذا التكريم حافزًا لمواصلة تطوير بيئة العمل غير الربحي، ودعم مسيرة التحول والابتكار، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر لضمان تجربة متعاملين استثنائية وأثر مستدام.
يذكر أن جائزة تجربة العميل العالمية واحدة من أهم الجوائز الدولية التي تكرم المؤسسات على إنجازاتها المتميزة في مجال تجربة العميل، وتشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة تعتمد معايير تضمن النزاهة والتميز، وتتيح الجائزة للمشاركين فرصة استعراض إنجازاتهم وتبادل الخبرات مع خبراء عالميين في هذا المجال.