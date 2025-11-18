المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يحصد الجائزة الدولية لتجربة العميل (ICXA)

تأتي هذه الجائزة ضمن منظومة جوائز ICXA التي تضم عدة فئات تعنى بالتميز في تجربة العميل، من أبرزها: أفضل استخدام لرؤى العملاء وردود الأفعال (الفئة التي فاز بها المركز)، وأفضل استراتيجية لتجربة العميل، وأفضل استخدام لرؤى العملاء وردود أفعالهم، وأفضل استخدام للتقنيات الرقمية في تجربة العميل، وأفضل تجربة عملاء بين الشركات (B2B).