"المراعي" راعٍ بلاتيني بالنسخة الخامسة لمنتدى مستقبل الغذاء 2023 بدبي

شاركت شركة المراعي كراعٍ بلاتيني في النسخة الخامسة من منتدى "مستقبل الغذاء 2023" الذي أقيم في دبي يومي 20 و21 سبتمبر برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة دبي.
حضر فعاليات المنتدى عدد من نواب الرئيس التنفيذي للشركة، بجانب عدد من خبراء صناعة الغذاء حول العالم، ومجموعة من المهتمين بمستقبل الصناعات الغذائية في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال فيصل الفهادي نائب رئيس الشركة لشؤون المجموعة "إن مشاركة المراعي في هذا الحدث تؤكد مسؤولية القطاع الخاص في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بمفهوميه الكمي والنوعي، من خلال توفير منتجات ذات قيمة غذائية عالية تلبي حاجة الناس وتثري صحتهم كل يوم".
جدير بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًّا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ حيث تمتلك عددًا من المصانع الضخمة لإنتاج المواد الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، منها 8 مصانع في المملكة؛ بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وتصل منتجاتها الغذائية عالية الجودة إلى أكثر من 120 مليون مستهلك في المملكة والخليج العربي ومصر والأردن.