"المراعي" راعٍ بلاتيني بالنسخة الخامسة لمنتدى مستقبل الغذاء 2023 بدبي

جدير بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًّا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ حيث تمتلك عددًا من المصانع الضخمة لإنتاج المواد الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، منها 8 مصانع في المملكة؛ بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وتصل منتجاتها الغذائية عالية الجودة إلى أكثر من 120 مليون مستهلك في المملكة والخليج العربي ومصر والأردن.