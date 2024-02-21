خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهنئة ولي عهد البحرين بذكرى يوم التأسيس

هنّأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.
وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات، التي عززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تُواصل تطورها ونماءها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود.
وأكد حرص مملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك؛ بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع.
كما بعث سمو ولي عهد مملكة البحرين برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.