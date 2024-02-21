خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهنئة ولي عهد البحرين بذكرى يوم التأسيس

وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات، التي عززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تُواصل تطورها ونماءها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود.