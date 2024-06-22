تحوُّل نوعي ومواقف نبيلة.. "العالم الإسلامي" ترحّب بقرار أرمينيا الاعتراف بفلسطين

وأكّد الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة يُعبّر بوضوحٍ عن التحوُّل النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيالَ مظالم الشعب الفلسطيني، وحقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته.