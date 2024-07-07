رحلة كل 15 دقيقة.. "قطار الحرمين" نجح في نقل أكثر من مليون مسافر خلال الحج

وقامت "سار" بالتعاون مع عدد من الشركاء بتفعيل مبادرة نقل الحجاج دون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولاً إلى محطة مكة المكرّمة، لعشرات الآلاف من الحجاج، لأول مرة، حيث يصل الحاج إلى المطار، ومنه للقطار مباشرة، ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه دون الحاجة إلى اصطحابها معه في أثناء تنقله بالقطار.