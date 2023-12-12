صناعة التمور التحويلية تستهوي مزارعي نجران وتحقق عوائد اقتصادية مجزية للمنتج المحلي

ويبدأ إنتاج التمور المحلية في نجران، منتصف شهر أغسطس وينتهي بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ومع محدودية إنتاج التمور المحلية وارتفاع أسعارها وخاصة البياض والمواكيل والبرني والرطب، يحرص مصنّعو منتجات التمور التحويلية بمنطقة نجران، على الحصول على الكميات الكافية من التمور المنتجة محلياً وبكميات كافية وأسعار مناسبة، لاستمرار إنتاجهم طوال العام سواء من مزارعهم الخاصة أو من السوق المحلية خلال فترة وفرة الإنتاج لضمان السعر المناسب.

وأبان آل الشهي، أنه تمكن من إنتاج 5 منتجات تحويلية، وهي: قهوة نواة التمر، وعيش التمر، ومكعبات التمر، وبسكويت أو كيك التمر، وبديل السكر، إضافة إلى دبس التمر التقليدي، باستخدام التمور المحلية بشكل كامل دون أي إضافات، نظراً لما تتميز به من خواص فريدة واحتفاظها طول فترة التخزين بالمذاق والنكهة دون أي تغيير، بما يماثل جودة التمور التي تم جنيها حديثاً.