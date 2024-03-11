يُرفع بالقلوب قبل الأيادي.. "العَلم السعودي ويومه".. قصة 3 قرون ترويها "المريطب"

وأوضحت أن العَلم السعودي مرّ بتطورات منتظمة، فهو امتدادٌ لعَلم الدولة السعودية الأولى، منذ عهد المؤسّس الإمام محمد بن سعود، حيث كان العلم أخضر اللون مشغولاً من الخز والإبريسم، في حين كان الجزء القريب من الحامل أبيض اللون، وتتوسط العلم عبارة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وعندما انطلق الإمام تركي بن عبدالله، مؤسس الدولة السعودية الثانية، في توحيد البلاد حمل عَلم الدولة السعودية الأولى، وسار على نهجها في استعادة أمجاد الحكم السعودي.