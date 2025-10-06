العنقري: الوثائق مرآة الدولة السعودية ولا تُغني عن الروايات والمخطوطات

وأوضح "العنقري" أن مرحلة الدرعية تُعد من أكثر المراحل غموضًا من حيث التوثيق، إذ إن الوثائق المتوافرة عنها محدودةٌ جدًا، وتركّز أغلبها على الجوانب السياسية، بينما ظلت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أقل حضورًا، مُرجعًا ذلك إلى انشغال الناس بمعايشهم، وضعف التعليم، وغياب وسائل الحفظ، ما جعل الوثائق النجدية شبه منعدمة مقارنة بما وُجد في الحجاز.