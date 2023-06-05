مبادرة "طريق مكة" تتواصل من المغرب للسعودية.. والمستفيدون يُعبِّرون عنها بـ"كلشي زوين"

المبادرة التي تتواصل رحلاتها من مطار محمد الخامس الدولي تختصر الكثير من الإجراءات على ضيوف الرحمن؛ إذ يتم استقبالهم في الصالة المخصصة للمبادرة، ويتم إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويُسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا، وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في الصالة بعد التحقق من توافُر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.