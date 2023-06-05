مبادرة "طريق مكة" تتواصل من المغرب للسعودية.. والمستفيدون يُعبِّرون عنها بـ"كلشي زوين"

"ربنا يعاونكم"، و"كلشي زوين".. من العبارات التي يتكرر سماعها من المستفيدين في صالة مبادرة "طريق مكة" في صالة مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
هذه العبارات وغيرها من الدعوات تأتي تعبيرًا لشكر الحكومة السعودية، والكوادر العاملة في المبادرة، ووصفًا لسهولة الإجراءات وتيسيرها على ضيوف الرحمن.
المبادرة التي تتواصل رحلاتها من مطار محمد الخامس الدولي تختصر الكثير من الإجراءات على ضيوف الرحمن؛ إذ يتم استقبالهم في الصالة المخصصة للمبادرة، ويتم إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويُسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا، وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في الصالة بعد التحقق من توافُر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
حجاج المغرب عبَّروا عن سعادتهم بإنجاز إجراءات دخولهم مُقدِّمين الشكر للحكومة السعودية على اهتمامها وتسخيرها الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن.
يُشار إلى أن مبادرة "طريق مكة" تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتُنفَّذ للعام الخامس في (7) دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار.
يُذكر أن وزارة الداخلية تُنفِّذ المبادرة بالتعاون مع وزارات: الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.