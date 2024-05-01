"السديس" يشكر القيادة على تجديد عضويته بالمجلس الأعلى التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي

رفع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله؛ بمناسبة التجديد لعضويته في المجلس الأعلى التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
وثمّن "السديس" دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرسالة الإسلام السامية الوسطية، وتكريس قيم التسامح والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين، والشعوب الإسلامية والإنسانية، ومناصرة قضايا العالم الإسلامي في المحافل الدولية العالمية؛ سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والنماء، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير.
وكان رئيس الشؤون الدينية قد شارك في اجتماعات المجلس الأعلى التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، الذي عقد في الرياض مؤخرًا، برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.