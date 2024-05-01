"السديس" يشكر القيادة على تجديد عضويته بالمجلس الأعلى التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي

وكان رئيس الشؤون الدينية قد شارك في اجتماعات المجلس الأعلى التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، الذي عقد في الرياض مؤخرًا، برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.