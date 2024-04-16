"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح شديدة وعوالق ترابية

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.