"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح شديدة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وعسير وتبوك وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بحرة والعاصمة المقدسة وجدة. وتشهد رياحًا شديدة على رابغ والجموم والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 12 من ظهر الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 12 من ظهر الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.