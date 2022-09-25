النائب العام يصل إلى جمهورية جورجيا

استقبل سعادة المدعي العام لجمهورية جورجيا السيد جيورجي غابيتاشفيلي معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، الذي يزور دولة جورجيا في مهمة رسمية للمشاركة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين والمزمع انعقاده في العاصمة الجورجية تبليسي لمدة أربعة أيام.